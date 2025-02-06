الكشف عن سبب وفاة صحفي في السليمانية

2025-02-06 18:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف الصحفي والمستشار الاقتصادي هيفيدار شعبان، وهو صديق وزميل الصحفي وريا كريم الذي توفي، اليوم الخميس، (6 شباط 2025)، في حادث سير في مدينة السليمانية، عن سبب رئيس أدى لوفاته.

وقال شعبان لـ "بغداد اليوم"، إن "شاحنة إيرانية كانت تحمل الطماطم المهربة من إيران إلى السليمانية اصطدمت بسيارة الصحفي (وريا كريم) على طريق عربت - سليمانية".

وأضاف، أنه "بالرغم من قرار وزارة الزراعة في إقليم كردستان الصادر في الـ 22 من كانون الثاني الماضي بوقف استيراد الطماطم، إلا أنها لا تزال تهرب وتدخل إلى الإقليم، بسبب مافيات الفساد".

وطالب شعبان "رئاسة البرلمان العراقي ورئاسة الحكومة، والجهات القضائية، بالتصدي لملف الفساد ووقف التهريب، الذي ذهب ضحيته صحفي مهني ولديه عائلة وأطفال".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق اليوم الخميس، بوفاة الصحفي الكردي المعروف وريا حمه كريم، بحادث سير مرعب على طريق السليمانية - عربَت.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الصحفي كريم كان يقود سيارته فجر اليوم الخميس، لكن شاهد في الطريق احدى السيارات المعطلة، فنزل من سيارته ليقدم المساعدة لسائق السيارة المعطلة".

وأضاف أنه "أثناء وقوفه مع السائق جاءت سيارة حمل إيرانية فقد سائقها السرعة، ما أدى إلى ارتطامها بالسيارتين وادّت إلى وفاة الصحفي الكردي المعروف وهو من سكنة محافظة حلبجة".



