مسرور بارزاني يتلقى دعوة لزيارة موسكو

2025-02-06 18:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسروربارزاني، يوم الخميس، دعوة رسمية لزيارة العاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك، خلال استقباله وفداً روسياً برئاسة المبعوثالخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيلبوغدانوف، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطوراتوالمستجدات في العراق والمنطقة، وسبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وروسياالاتحادية.

وأشار بوغدانوف، إلى المكانة المهمة لإقليم كوردستان فيالمنطقة، والصداقة العريقة التي تجمع بلاده بالإقليم، مؤكداً أهمية تعزيز روابطها،كما وجّه دعوة إلى بارزاني لزيارة روسيا.

من جانبه، شدّد رئيس الحكومة على رغبة إقليم كوردستان فيتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي محور آخر من الاجتماع، تم التأكيد على أهمية حلالقضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك ثمّن الاجتماعتعديل قانون الموازنة الاتحادية والاتفاق على تصدير نفط الإقليم، وعدّه خطوةإيجابية.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الأوضاع في سوريا، واتفقالجانبان على ضرورة صون أمن واستقرار وحقوق الشعب الكوردي وعموم مكونات سوريا.