دعوة (29) لاعبة لاختبارات تمثيل منتخب النساء كرة اليد

2025-02-06 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الخميس، دعوة 29 لاعبة للمنتخب الوطني للنساء، لإجراء الاختبارات واختيار الأفضل، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.وذكر بيان للاتحاد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "اتحاد كرة اليد دعا 29 لاعبة لخوض التدريبات في الساعة الرابعة من عصر يوم الـ 12 من الشهر الحالي في قاعة جامعة كويا بمحافظة أربيل"، مشيرا، أن "الاختبارات التدريبية تحت إشراف الكادر الفني للمنتخب بقيادة الكابتن حمودي ناصر".وأضاف، أن "اللاعبات اللاتي تمت دعوتهن هن: ملاك سالم محمود - نبأ محمد ذياب - آمنة عبدالله صالح - آلاء عباس علي - سبأ محمد ذياب - ريزان حسن أحمد - إيناس جنيد عمر - حنين ميسر غازي - حنين ناصر سالم - إيمان مغديد محمد - ئالا سردار عبدالله - رسل فيصل إبراهيم - بريز سليمان عثمان - مست سامان صالح - بتول حيدر صدام - سانا عيسى كريم - دياري أحمد محمد أمين - رزنار رزكار علي - مروة محمد حسن - سناريا عبدالستار قاسم - رقية أركان عبدالله - مهر هبان علي عزيز - يه بار عبدالقادر - خه رمان شكر - شهد محمد - ديلان رحمن - أمينة سعدالله عبدالله - دلخواز عبدالله حسن - سوز حسن مجيد".يذكر أن الكادر الإداري والفني للمنتخب الوطني، يتألف من عضو الاتحاد ئالا دیدەوان خورشید مشرفًا ودلارام قاسم رشید مدیرًا للمنتخب وحمودي ناصر مدربًا وحيدر جبار عليوي و زياد علي عبد النبي مساعدين للمدرب ومحمد وفي مدربًا لحراس المرمى.