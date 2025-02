شروط من السوداني لاعتراف العراق بإدارة "احمد الشرع" في سوريا

2025-02-06 19:20:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى حدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، شروطاً لاعتراف الحكومة العراقية بإدارة الجولاني لسوريا الجديدة، فيما أشار إلى أن بغداد مستعدة لمساعدة دمشق في مختلف المجالات. وفي مقابلة مع قناة “الشرق”، إن “بغداد تنأى عن سياسة المحاور، وتبني سياستها على المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول”. ولفت إلى أنه “أبلغ الإدارة […]

