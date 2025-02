2025-02-06 19:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىصوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، على إقالة رئيسه عمار القيسي من منصبه.وقال مراسلنا، إن" مجلس محافظة بغداد صوت بأغلبية 40 صوتا من أصل 41 عضوا على إقالة رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي من منصبه".وأضاف، إن"الإقالة جاءت، بعد تصويت المجلس بعدم القناعة بأجوبة القيسيي المرسلة خلال جلسة استجوابه غيابيا".

