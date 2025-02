العراق يرفض مخططات تفريغ غزة من سكانها: دعوات التهجير خطر على المنطقة

2025-02-06 19:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكدت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، رفض العراق لأي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين.وذكر الوزارة في بيان تلقته (المدى) أنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدة […]

