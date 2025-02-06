2025-02-06 19:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

خفض بنك إنكلترا معدل الفائدة 25 نقطة أساس وفقاً للتوقعات في أولى اجتماعات عام 2025، وسط تصويت 7 أعضاء من بين 9 لصالح القرار. ووفقاً للقرار الصادر اليوم الخميس، خفض البنك معدل الفائدة إلى مستويات 4.5. كما أشار البيان إلى أن البنك سيضمن أن يكون معدل الفائدة مقيداً لفترة كافية لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2. ولم ينمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي هامشياً بنحو 0.1 في تشرين الثاني، بعد الانكماش بنفس الوتيرة في تشرين الأول. في الوقت نفسه، تباطأ التضخم في بريطانيا عند مستويات 2.5 في كانون الأول، مقابل 2.6 في تشرين الثاني. كما تباطأ نمو الأسعار الأساسية على نحو أكبر. هذا ويبلغ معدل التضخم المستهدف من جانب بنك إنكلترا مستويات 2. كما أشار البنك إلى أن معدل التضخم يظل أعلى المستهدف لفترة أطول مما كان متوقعاًَ في نوفمبر تشرين الثاني. ولذلك رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال عامين إلى 2.3، مقارنة بـ2.2في نوفمبر تشرين الثاني. فيما رفع التقديرات عن عام واحد بمقدار 0.3 إلى 3. وتطرق بيان البنك إلى الحرب التجارية، مشيراً إلى أنه يراقب التعرفات الأميركية عن كثب، وأن المزيد من العمليات الحمائية سيكون لها التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام