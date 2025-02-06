رسالة عراقية إلى الشرع بشأن المختطفات الإيزيديات

2025-02-06 19:26:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت النائب فيان دخيل، يوم الخميس،رسالة للرئيس السوري أحمد الشرع، بشأن تحرير المختطفات الإيزيديات المتواجدات فيالأراضي السورية، فيما دعت حكومتي بغداد وأربيل، إلى التواصل مع الإدارة السوريةالجديدة لحثها على إتخاذ خطوات جادة بهذا الملف.

وقالت النائب فيان دخيل، في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، إنه "في ظل المتغيرات السياسية التي تشهدها سوريا، ومع تسلم أحمد الشرع منصب الرئاسة، فإننا نؤكد علىالضرورة الملحة لأن تبذل الإدارة السورية الجديدة قصارى جهدها في ملف تحريرالإيزيديات المختطفات لدى تنظيم داعش، والكشف عن مصيرهن، خصوصًا وأن الأراضيالسورية لا تزال تضم عددًا كبيرًا جدًا من هؤلاء الفتيات اللواتي تعرضن لأبشعالجرائم".

وأضافت أن "هذا الملف الإنساني لا يحتملالتأجيل أو التسويف، ونطالب الحكومة العراقية بالتحرك الفوري والتواصل الرسمي معالرئيس السوري الجديد لحثّه على اتخاذ خطوات عملية وسريعة في هذا الشأن، من خلالتكثيف عمليات البحث، التعاون الاستخباراتي، وفتح القنوات الرسمية بين الحكومةالاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والجانب السوري للوصول إلى نتائج ملموسة".

وتابعت "في هذا السياق، لا يسعنا إلا أننشيد بالدور الكبير الذي تقوم به حكومة إقليم كوردستان، ومكتب إنقاذ المختطفاتالإيزيديات، في متابعة هذا الملف الإنساني منذ اليوم الأول، وبذل كل الجهودالممكنة لإنقاذ المختطفات"، مبينة أن "إقليم كوردستان ومؤسساته المعنية،كان له الدور الأبرز في عمليات الإنقاذ، واستقبال الناجيات، وإعادة تأهيلهن نفسيًاواجتماعيًا، في وقت تقاعست فيه أطراف أخرى عن تحمل مسؤولياتها".

وأشارت إلى أنه "لا يمكن لأي إدارة جديدةأن تتجاهل هذا الملف الإنساني، وهو اختبار حقيقي لمدى التزام القيادة السوريةالجديدة بحقوق الإنسان والعدالة، ومن هذا المنطلق، نجدد دعوتنا للحكومة العراقيةلتقديم هذا الملف كأولوية في العلاقات الثنائية مع سوريا، والتنسيق مع حكومة إقليمكوردستان والمجتمع الدولي لضمان تحرير ما تبقى من المختطفات وإغلاق هذا الجرحالمفتوح في جسد المجتمع الإيزيدي".

وكان تنظيم داعش، قد اجتاح قضاء سنجار فينينوى، عام 2014، وارتكب مجزرة بحق سكانها، وهو موطن المكون الإيزيدي في العراق،حيث أقدم على ارتكاب عمليات قتل للرجال، فيما اختطف الفتيات والنساء.

وبشكل مستمر، يتم الإعلان عن تحرير مختطفةإيزيدية من قبضة تنظيم داعش، إذ بعضهن نقلهن إلى مخيم الهول وأخريات في المناطقالسورية الأخرى.

ومؤخرا، تم الإعلان عن تحرير مختطفة إيزيدية منقطاع غزة، نقلت إلى هناك عبر خاطفيها من تنظيم داعش.