البصرة تحدد تسعيرة موحدة للحوم والدجاج وتعتقل مخالفين لها (وثيقة)

2025-02-06 19:26:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتالحكومة المحلية في محافظة البصرة، يوم الخميس، عن تسعيرة موحدة للحوم البيضاءوالحمراء، فيما أفاد مصدر باعتقال اثنين من الجزارين لمخالفتهما التسعيرة.

وبحسب وثيقة، وردتلوكالة شفق نيوز، صادرة عن مكتب معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية، أنه"تقرر اعتماد الأسعار الخاصة باللحوم الحمراء والبيضاء لشهر شباط لسنة 2025،ليكون سعر لحم العجل بالعظم 12000 والشرح 15000 والغنم 18000 والدجاج الحي 3500للكيلو الواحد، وطبقة البيض 4500 والسمك 5000".

من جانبه، أفاد مصدرأمني في المحافظة، أن "القوات الأمنية اعتقلت صاحب جزارة ومشويات في منطقة 50حوش، وٱخر في منطقة سيد جاسم في الجبيلة وسط البصرة، لمخالفتها الأسعار المحددة منقبل الحكومة المحلية".