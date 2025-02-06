إغلاق مكاتب عقارية في الموصل وتوجيه رسالة للمواطنين

2025-02-06 19:26:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت بلدية الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الخميس، إغلاق عددمن مكاتب العقارات في شارع 60 بمنطقة مشيرفة غربي المدينة، وذلك لمخالفتها القوانينمن خلال بيع وشراء العقارات والأراضي الزراعية المتجاوزة على أراضي الدولة.

وقال معاون مدير البلدية، فراس مهند، لوكالة شفق نيوز، إن "بلديةالموصل تواصل حملاتها الرقابية لضمان الالتزام بالتعليمات والقوانين المعمولبها في بيع وشراء العقارات والأراضي".

ودعا مهند، المواطنين إلى "تجنب التعامل مع العقارات والأراضي غيرالرسمية وغير المسجلة"، مشددًا على أن "البيع والشراء في هذه العقارات يعدمخالفة قانونية تعرض أصحابها للمساءلة".

وأشار إلى أن "بلدية الموصل ستواصل جهودها لضمان حماية حقوق المواطنينوالحفاظ على الممتلكات العامة".

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المحلية والقضاء العراقي للسيطرةعلى التجاوزات على أراضي الدولة وبيع وشراء الأراضي الزراعية غير الرسمية، وذلك فيخطوة للقضاء على العشوائيات وإيقاف المتجاوزين على الأراضي غير الرسمية في مدينة الموصل.