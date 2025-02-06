لتحسين حركة المرور.. بدء المرحلة الثانية من مجسر "سنحاريب" في الموصل

2025-02-06 19:26:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، عن بدء المرحلةالثانية من مشروع إنشاء جسر علوي (Over Pass) عند تقاطع جسر سنحاريب في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وأكد الدخيل، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة منالمشاريع التي تنفذها حكومة المحافظة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمةللمواطنين، في إطار الجهود المستمرة لإعادة إعمار المدينة بعد سنوات من الدمار".

ويهدف المشروع، إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المنطقة، ويُعدجزءًا من خطة تطوير البنية التحتية في المحافظة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من المشروع قد تم الانتهاء منها في وقت سابق،مما ساهم في تحسين حركة المرور في المنطقة، فيما يتوقع أن تسهم المرحلة الثانية فيتحقيق مزيد من التحسينات في حركة النقل داخل المدينة.

يُشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين بلدية الموصل والشركة المنفذة،وبإشراف مباشر من قبل محافظ نينوى.