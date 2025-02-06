رئيس وزراء العراق يبحث مع نائب الرئيس الإيراني التطورات الإقليمية

2025-02-06 20:01:00 - المصدر: كونا

بغداد - 6 - 2 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف في بغداد اليوم الخميس التطورات على المستوى الإقليمي وأهمية تنسيق المواقف والخطوات بين بلديهما "بما يصب في دعم الأمن والاستقرار الدوليين".وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الطرفين استعرضا كذلك العلاقات بين بلديهما وسبل تعزيز الشراكة والتعاون بينهما في مختلف المجالات.ونقل البيان عن السوداني دعوته إلى تعزيز التعاون المشترك والتنسيق إزاء ما تشهده المنطقة من "تحديات وتطورات" إلى جانب "تقوية التواصل والحوارات المشتركة إقليميا ودوليا لإيجاد حلول مستدامة للقضايا والأزمات التي تعاني منها المنطقة".من جانبه أعرب ظريف وفقا للبيان عن اهتمام الحكومة الإيرانية بالتنسيق والتعاون إزاء مختلف التطورات والتحديات.وكان ظريف اجتمع في بغداد في وقت سابق من اليوم مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي دعا إلى "اعتماد الحوار البناء والمنتج في حل القضايا والأزمات التي تواجه دول المنطقة". (النهاية) ع ح ه / م ع ع