مقتل 3 عسكريين من "العمال الكردستاني" بقصف تركي شمال العراق

2025-02-06 20:01:17 - المصدر: اندبندنت عربية

تقصف تركيا من وقت إلى إلى آخر أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق (رويترز)

قتل قيادي عسكري ومقاتلان من حزب العمال الكردستاني اليوم الخميس شمال العراق خلال قصف جوي نسبته سلطات إقليم كردستان إلى تركيا.

وينفذ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوية وبرية ضد حزب العمال الكردستاني الذي ينتشر في مواقع ومعسكرات داخل إقليم كردستان، والذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي إن "طائرات من دون طيار تابعة للجيش التركي قامت اليوم الخميس بين الساعة 10:45 و 11:00 صباحاً (07:45 و08:00 بتوقيت غرينتش) بقصف سيارتين ومخبأ لمسلحي حزب العمال الكردستاني"، مضيفاً في بيان أن "القصف أدى إلى مقتل مسؤول عسكري واثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني، فيما لا يزال مسلحان آخران مفقودين" في محيط قرية كلالة بقضاء ماوت التابع لمحافظة السليمانية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني، وكان وزير خارجيتها هاكان فيدان دعا خلال زيارة لبغداد في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى توحيد الجهود الإقليمية ضد المقاتلين الأكراد في العراق وسوريا المجاورة، حيث تتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة بالارتباط بحزب العمال.

وشددت الحكومة العراقية المركزية خلال الأشهر الأخيرة لهجتها ضد حزب العمال الكردستاني وعدته في مارس (آذار) 2024 "منظمة محظورة"، وتطالب أنقرة بغداد ببذل جهود أكبر في هذه القضية.

وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي وقّع البلدان اتفاق تعاون عسكري يتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، وأعرب فيدان عن أمله في ألا يكتفي العراق باعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة بل إرهابية أيضاً.



