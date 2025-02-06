عمليات بغداد: الإطاحة بارهابي في كمين

2025-02-06 20:10:10 - المصدر: الفرات نيوز

بهدف ملاحقة ماتبقى من العناصر الارهابية "المنهزمة" والقاء القبض عليهم، تواصل قطعاتنا الأمنية وبجهد استخباري مميز لخلية "مكافحة الخطف" قسم الاستحبارات والامن/قيادتنا وبتنسيق عالي المستوى مع الوكالات والاجهزة الامنية الساندة، من القاء القبض على مطلوب وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد استدراجه من (أقليم كردستان) لكمين محكم نصبه له واعتقاله في احدى مناطق العاصمة.

تم تسليمه الى جهة الطلب لإكمال الاجراءات القانونية بحقه.

إعلام عمليات بغداد

٦ شباط