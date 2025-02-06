الحشد الشعبي يعلن إسقاط الهيكل العام لما يسمى هيئة فكاك الأسرى لدى داعش

2025-02-06 21:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، إسقاط الهيكل العام لما يسمى هيئة فكاك الأسرى لدى عصابات داعش الإرهابية.وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في عملية أمنية معقدة وكبيرة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ (هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش داخل السجون".وأضافت، أنه "جاء هذا الإنجاز بعد متابعة استخبارية دقيقة وجهود ميدانية محكمة، حيث تم اختراق منظومات التنظيم وإفشال مخططاته الرامية إلى زعزعة الأمن".وتابعت، أن "هذه العملية تؤكد الجهوزية العالية لحشدنا المبارك في مواجهة التهديدات الإرهابية، وضرب أوكار التطرف بقبضة من حديد، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره".وأكملت، أنه "لم تكن هذه مجرد عملية أمنية، بل كانت رسالة:* الإرهاب لا مستقبل له.• لا أمان لمن يخطط للفوضى.• لا عودة لمن يحلم بإعادة الخراب".