العراق وفرنسا يبحثان التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات

2025-02-06 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث مجلس القضاء الأعلى في العراق ووزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس، التعاون الثنائي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، فيما أكدا استعدادهما لمواصلة تبادل الخبرات في مجال الجريمة المنظمة.وقال بيان مشترك لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل الفرنسية- وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تنظيم ندوة في بغداد يومي 4 و5 شباط 2025 حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في بغداد"، مبينًا، أن "هذه الندوة نظمت في إطار توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الفرنسية العراقية في 27 كانون الثاني 2023، حيث تم تخصيص عدة فصول منها لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم الاقتصادية والمالية".وأضاف البيان، أن "مكافحة الجريمة المنظمة تشكل في الوقت الحاضر، إلى جانب مكافحة الإرهاب، واحدة من أهم التهديدات على الصعيدين الوطني والدولي"، مشيرا إلى، "قدرة الشبكات الاجرامية على التكيف وتعدد أساليب عملها في المجالات الإجرامية، فضلًا عن الأرباح التي تولدها جعلت من مكافحة هذه الجماعات الإجرامية قضية محورية تتعلق بالسيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والعدالة والتنمية".وأوضح البيان، أن "السلطات الفرنسية والعراقية، جعلت في مواجهة مصدر القلق الكبير هذا التعامل استراتيجية"، لافتا إلى، أنه "مع هذا التهديد أولوية أن التنظيم المشترك لهذه الندوة، التي تجمع ممثلين رفيعي المستوى من أهم المؤسسات القضائية الفرنسية والعراقية، (مديرية الشؤون الجنائية والعفو، الادعاء العام في باريس، الادعاء المالي الوطني، قضاة تحقيق من المحكمة القضائية في باريس، مديرية استرداد الأصول الجنائية، المديرية الوطنية للشرطة القضائية في فرنسا محاکم استئناف بغداد والادعاء العام (العراقي أتاح فرصة متجددة لتعزيز التعاون الفني والقضائي بين فرنسا والعراق)".وأكد، أنه "من خلال تعزيز التبادل حول النماذج المختلفة للتنظيم القضائي في مكافحة الجريمة المنظمة وكذلك حول الظواهر الإجرامية التي تواجهها البلدان، سمح هذا الحدث بمواصلة الحوار البناء؛ بهدف تعزيز الحلول المشتركة لمواجهة التحدي المفروض علينا في الوقت الحالي، الا وهو الجريمة المنظمة".وأعرب مجلس القضاء الأعلى العراقي ووزارة العدل الفرنسية عن استعدادهما، "لمواصلة تبادل الخبرات في مجال الجريمة المنظمة والجريمة المالية في إطار مجموعة العمل الجنائية الثنائية والتي انطلقت بتاريخ 1 حزيران 2023 في العراق ومن الممكن تنظيم ندوة تبادل خبرات جديدة في باريس خلال سنة 2025".