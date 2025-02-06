رئيس الوزراء: لا توجد ضغوط ولا إملاءات ولا انصياع لتنفيذ رغبات خارجية

2025-02-06 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن العراق يتمتع بعلاقات جيدة مع إيران وأميركا وهذه ميزة مهمة، وفيما شدد على أن لا وجود لضغوط ولا إملاءات ولا انصياع لتنفيذ رغبات خارجية، لفت إلى أن أحداث 7 أكتوبر فرضت الكثير من التحديات على العراق.وقال رئيس الوزراء في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة واجهت الكثير من التحديات داخلية وخارجية، وملف الاستخدام الأمثل للموارد والإصلاحات في الملفات المالية والاقتصادية كانت من أبرز التحديات وهي تمثل إجراءات مطلوبة لتحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد".وأضاف، أن "تحدي المحافظة على الأمن والاستقرار كان من بين التحديات المهمة خصوصًا بعد تحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية وأهمية الحفاظ على الأمن".وتابع، "أحداث 7 أكتوبر فرضت الكثير من التحديات على العراق والتداعيات التي أعقبتها تستدعي حوارًا يجمع كل دول المنطقة وهدفنا الابتعاد عن المحاور وأن يكون العراق نقطة التقاء".ولفت رئيس الوزراء، "لدينا علاقة جيدة مع إيران وأميركا وهذه ميزة مهمة، ولدينا علاقات مميزة مع الدول العربية لا سيما المملكة العربية السعودية، وعقد القمة العربية المقبلة في بغداد حدث مهم يتزامن مع ظرف عصيب في المنطقة".وأشار رئيس الوزراء إلى، أنه "لم يتعرض لأي ضغط خارجي أو داخلي كمسؤول ورئيس حكومة في مختلف الظروف ولا توجد ضغوط ولا إملاءات ولا انصياع لتنفيذ رغبات خارجية وبوصلتنا هي خدمة العراق والعراقيين".وأكد، أن "الحكومة اتخذت منهجًا جديدًا في مكافحة الفساد بدءًا بإصلاح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد التي كان يشوبها بعض الخلل واعتمدنا منهج استرداد الأموال والمطلوبين من الخارج ووضعناه معيارًا أساسيًا للعلاقات الخارجية".وفي ملف الطاقة، لفت رئيس الوزراء إلى، أن "العراق تعاقد على مشاريع ربط للكهرباء مع المملكة العربية السعودية، وبدأنا بعملية ربط للطاقة مع دول الجوار لا سيما الأردن، وسننهي استيراد الغاز من إيران بحلول العام 2028".وعن الوضع في سوريا قال رئيس الوزراء: "ننسق مع سوريا بشأن تأمين الحدود وعودة اللاجئين ومستعدون لتقديم الدعم، ولا نريد لسوريا أن تكون محطة للصراعات الأجنبية، ونريد من إدارة سوريا أن نرى موقفًا صريحًا في محاربة داعش وموقفًا واضحًا بخصوص التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية".