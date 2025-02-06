شركة Eli Lilly للأدوية تحقق إيرادات أقل من التوقعات للربع الرابع

2025-02-06 21:35:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة Eli Lilly، الخميس، عن نتائج أعمالها للربع الرابع من العام 2024، والتي شهدت إيرادات أقل من التوقعات رغم تجاوز الأرباح للتقديرات. الأرباح لكل سهم خلال الربع الرابع: 5.32 دولار معدلة مقابل 4.95 دولار متوقعة من LSEG. الإيرادات للربع الرابع: 13.53 مليار دولار مقابل 13.57 مليار دولار متوقعة من LSEG. حققت الشركة إيرادات في الربع الرابع بلغت 13.53 مليار دولار، بزيادة 45 عن نفس الفترة من العام 2023. سجلت شركة الأدوية صافي دخل بلغ 4.41 مليار دولار، أو 4.88 دولار للسهم، للربع الرابع، مقابل ربح بلغ 2.19 مليار دولار، أو 2.42 دولار للسهم خلال نفس الفترة من 2023، بحسب شبكة CNBC. باستثناء البنود لمرة واحدة المرتبطة بقيمة الأصول غير الملموسة والتعديلات الأخرى، سجلت Eli Lilly أرباحاً بلغت 5.32 دولار للسهم للربع الرابع من العام 2024. وارتفع سهم Eli Lilly بأكثر من 1.5 مع بداية تعاملات جلسة الخميس في وول ستريت. انخفضت المبيعات قليلاً عن التوقعات مع تراجع الأسعار المحققة لعقار Mounjaro لعلاج مرض السكري خلال الربع. خالف عقارا Zepbound لإنقاص الوزن، وMounjaro التوقعات لربعين متتاليين، بينما أشارت الشركة في وقت سابق إلى مشكلات تتعلق انخفاض المخزون بين تجار الجملة. أصدرت شركة الأدوية أيضاً إرشادات أرباح للسنة المالية 2025 تتراوح بين 22.05 دولار و23.55 دولار للسهم، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللون. وأكدت شركة Eli Lilly إرشادات مبيعاتها لنفس السنة عند نطاق يتراوح من 58 مليار دولار إلى 61 مليار دولار. جاءت أرقام نتائج الأعمال متسقة مع النتائج الأولية التي أعلنتها الشركة في يناير كانون الثاني، والتي خيبت آمال المستثمرين. خفضت شركة Eli Lilly توقعاتها بشأن الإيرادات للعام 2024 في وقت سابق، عندما قالت إن الطلب على عقاقير إنقاص الوزن والسكري لن يلبي توقعاتها المرتفعة. مبيعات Mounjaro وZepbound حققت عقار Mounjaro إيرادات بلغت 3.53 مليار دولار للربع الرابع، بزيادة 60 عن الفترة السابقة من العام. لكن تلك الإيرادات جاءت أقل من توقعات المحللين بتحقيق الدواء مبيعات بقيمة 3.62 مليار دولار وفقاً لـ StreetAccount. قالت Eli Lilly إن الزيادة تعكس الطلب القوي وزيادة العرض من Mounjaro، ولكن انخفاض الأسعار المحققة عادل هذا التأثير جزئياً. كما حقق عقار Zepbound مبيعات بقيمة 1.91 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2024، وهو أقل من 1.98 مليار دولار التي توقعها المحللون، وفقاً لـ StreetAccount. ومع ذلك، كان الطلب في الولايات المتحدة يفوق العرض بكثير على عقاقير Eli Lilly، مثل Zepbound وMounjaro، على مدار العام الماضي. أجبرت شعبية هذه النوعية من الأدوية كلاً من Eli Lilly ومنافستها Novo Nordisk على استثمار مليارات الدولارات لزيادة القدرة التصنيعية لعلاجاتهم. ويبدو أن الجهود تؤتي ثمارها مع إعادة إدارة الغذاء والدواء الأميركية في ديسمبر كانون الأول تأكيد قرارها بإعلان انتهاء النقص في الولايات المتحدة من تيرزيباتيد المكون النشط في Zepbound وMounjaro. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام