إقبال استثنائي في الدورة الـ48 لمعرض بغداد الدولي بمشاركة شركات عربية ودولية

2025-02-06 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةشهد معرض بغداد الدولي في دورته الـ48 إقبالًا غير مسبوق من المواطنين من مختلف المحافظات، حيث تشارك فيه أكثر من 1200 شركة من 20 دولة عربية وأجنبية، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وأكد مدير شعبة إعلام وعلاقات مديرية الدفاع المدني في بغداد – الرصافة، المقدم بسام عباس الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشاركة المديرية في معرض بغداد الدولي تأتي وفق توجيهات وزير الداخلية، وبإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك، وبدعم من قسم الإعلام ومديري مديريات المحافظات، خاصة في جانبي الكرخ والرصافة، وبجهود مديرية الدفاع المدني الكرخ – شعبة العلاقات والإعلام، والعقيد حسام حمدان، إلى جانب شعبة علاقات وإعلام الرصافة".وأضاف، أن "هذه المشاركة ليست الأولى، حيث تحرص مديرية الدفاع المدني على التواجد سنويًا ضمن جناحها الخاص؛ بهدف تقديم رسالة توعوية وتثقيفية حول دور الدفاع المدني في المجتمع"، مشيرًا إلى، أن "الجناح يتضمن عرضًا للمعدات المستخدمة في عمليات الإطفاء والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات (CBRN) الخاصة بالتعامل مع المواد الخطرة ومعدات الإسعافات الأولية، فضلًا عن معرض صور لحوادث متنوعة، يتيح للزوار الاطلاع على طبيعة عمل المديرية في مختلف الظروف".من جانبه، أكد الرائد يوسف كامل محمود، مدير شعبة إعلام قيادة قوات الحدود، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذه المشاركة الأولى لنا في معرض بغداد الدولي بنسخته الـ48"، موضحًا، أن "قيادة قوات الحدود تسعى من خلالها إلى إيصال رسالة اطمئنان للمواطن، من خلال استعراض جهودها وإنجازاتها الأمنية الكبرى التي حققتها منذ عام 2022 وحتى اليوم”.وأوضح، أن "القيادة قدمت عرضًا تفصيليًا حول الإجراءات الأمنية والتحصينات الهندسية التي تم تنفيذها على الحدود العراقية – السورية، باعتبارها منطقة تشكل مصدر قلق للمواطنين"، مشيرًا إلى، أن "هذه الإجراءات تضمنت حفر الخندق الشقي بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار، إضافة إلى إقامة ساتر ترابي بارتفاع 3 أمتار، وتركيب المانع المنفاخي الرباعي، فضلا عن السياج BRC يعلوه مانع منفاخي، وجدار كونكريتي تعلوه موانع إضافية، مع أبراج مراقبة كونكريتية، وأهم من ذلك كله، نشر كاميرات المراقبة الحرارية".وأضاف، أن "المعرض يتضمن بثًا حيًا لنموذج مصغر من الحاجز الحدودي العراقي – السوري، ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليه، بالإضافة إلى استعراض الكاميرات الحرارية المستخدمة في قيادة قوات الحدود بمديات مختلفة، مما يؤكد أن حدودنا آمنة ومستقرة بجهود أبطال قوات الحدود".وأشار إلى، أن "قيادة قوات الحدود تُعد من أقدم التشكيلات الأمنية في العراق، وقد حرصنا على استعراض تطور زي رجل الحدود، بدءًا من الهجانة في عام 1937 وصولًا إلى عام 2023، حيث تم عرض النسخة الحديثة من الزي الرسمي".ولفت إلى، أنه "تم تقديم عرض لأحدث معدات الاتصالات المستخدمة في القيادة، مثل الطائرات المُسيّرة (الدرون) الذكية الليلية، التي تتميز بقدرتها على الطيران لمديات وارتفاعات مختلفة، وتستخدم في عمليات الاستطلاع والمراقبة الليلية، مما يشكل إضافة نوعية إلى منظومة الأمن الحدودي".بدورها، أكدت شركة زين العراق، أن معرض بغداد الدولي لهذا العام شهد إقبالًا غير مسبوق من قبل المواطنين من مختلف المحافظات.وقال مدير قسم التسويق في شركة زين العراق، ماجد خيرالله، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة تُعد الراعي الماسي لمعرض بغداد الدولي"، مشيرًا إلى، أنها "شريك رئيسي للمعرض على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع شركة هورايزن المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات وحلول تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى منصة زين إيس بورت للرياضات الإلكترونية".وأوضح، أن "هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية زين العراق لتعزيز التواصل المباشر مع المشتركين، وتقديم أفضل العروض خلال الدورة الـ48 للمعرض"، لافتًا إلى، أن "هذا العام شهد إقبالًا غير مسبوق من المواطنين من مختلف المحافظات، فضلًا عن تنظيم متميز، وحضور دول عربية وأجنبية تشارك للمرة الأولى في المعرض".وأضاف، أن "المعرض هذا العام يضم أكثر من 1200 شركة من 20 دولة عربية وأجنبية، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبينًا، أن "زين العراق أطلقت عدة باقات متميزة تستهدف جميع المشتركين والفئات".وتابع، أن "الشركة تسعى إلى تقديم أفضل الحلول الرقمية لمشتركيها، إلى جانب تنظيم المسابقات، ودعم فئة الشباب وتعزيز خدمات قسم المبيعات وقسم الأعمال (B2B) للشركات الأجنبية، مما يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في العراق".بدورها، أكدت وكالة المنصوري للعطور من البصرة، التي تشارك بجناح بارز في الدورة الـ48 من معرض بغداد الدولي المقام حاليًا، أن المعرض شهد اهتمامًا واسعًا من الزوار.وقال البائع حسن المهند، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "هذه هي المشاركة الخامسة لنا في المعرض، إذ تمتد وكالتنا إلى البصرة والكويت ومصر، لاحظنا إقبالًا كبيرًا على الجناح، بضاعتنا مميزة وبأسعار مناسبة"، مضيفًا، "نوفر عطورًا مركزة (التعبئة)، وعطور (ستاندرد)، بالإضافة إلى المخمريات وأنواع البخور من البحرين، وزيوت معطرة للشعر، ومعطرات جو، وجميعها استيراد خاص".





