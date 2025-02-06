2025-02-06 21:45:04 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، إسقاط الهيكل العام لـ “هيئة فكاك الأسرى”، التابعة لعصابات داعش الإرهابية. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “آيشان”، إن “المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي نفذت عملية معقدة وكبيرة تمكنت فيها، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش داخل السجون”. وأضافت، […]

ظهرت المقالة بعملية معقدة وكبيرة.. الحشد يعلن إسقاط الهيكل العام لـ “هيئة فكاك الأسرى” أولاً على ايشان.



