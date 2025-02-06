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بعملية معقدة وكبيرة.. الحشد يعلن إسقاط الهيكل العام لـ “هيئة فكاك الأسرى”

بعملية معقدة وكبيرة.. الحشد يعلن إسقاط الهيكل العام لـ “هيئة فكاك الأسرى”
بعملية معقدة وكبيرة.. الحشد يعلن إسقاط الهيكل العام لـ “هيئة فكاك الأسرى”
2025-02-06 21:45:04 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، إسقاط الهيكل العام لـ “هيئة فكاك الأسرى”، التابعة لعصابات داعش الإرهابية. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “آيشان”، إن “المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي نفذت عملية معقدة وكبيرة تمكنت فيها، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش داخل السجون”. وأضافت، […]

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بعملية معقدة وكبيرة.. الحشد يعلن إسقاط الهيكل العام لـ “هيئة فكاك الأسرى”

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