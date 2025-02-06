وزير الكهرباء يوجه بنصب محولات متنقلة وأخرى عالية الجهد بالنجف الأشرف

2025-02-06 22:40:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، بنصب محولات متنقلة وأخرى عالية الجهد في النجف الأشرف. وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اجتماعًا في النجف الأشرف مع ‏مسؤولي شركات الإنتاج والنقل والتوزيع؛ لمتابعة تنفيذ خطة فك الاختناقات استعدادًا لموسم ‏الصيف والزيارة الأربعينية، حيث تركزت النقاشات خلال الاجتماع على تفاصيل الخطة والاستعدادات الجارية للزيارة ‏الأربعينية حيث تم استعراض شامل لواقع المشاريع في تل القطاعات. وأضاف البيان، أن وزير الكهرباء وجه بنصب ثلاث عشرة محطة مسبقة الصنع ‏E‎HOUSE‏ وتركيب خمس محولات قدرة عالية الجهد، إضافة إلى توزيع أكثر من أربعمئة محولة في ‏أنحاء المحافظة، مع نصب أكثر من عشرة آلاف عمود كهربائي، واستخدام أكثر من مليون ‏و600 ألف متر من الأسلاك الكهربائية لتغطية المناطق السكنية والتجارية كافة في المدينة ‏المقدسة.‏ وتابع البيان، أن الوزير وجه أيضا بتسريع تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة، وفي مقدمتها ‏توسعة محطة كهرباء الحيدرية عبر إضافة وحدتين غازية وبخارية، مع المضي بخطط تحويلها ‏إلى دورة مركبة متطورة، إلى جانب تطوير محطة كهرباء النجف لمواكبة متطلبات المدينة ‏المتنامية.‏ وفي قطاع النقل، أوعز وزير الكهرباء، بنصب محطات متنقلة في أقضية ونواحي النجف ومركزها، ‏والإسراع في مد خطوط ربط محطة الحيدرية الكفل، وخط ربط محطة الحيدرية – المطحنة.‏ ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام