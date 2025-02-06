أول تصريح للمتحدث باسم وزارة الكهرباء بعد تقديم طلب الاعفاء

2025-02-06 22:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، اليوم الخميس، (6 شباط 2025)، عن تقديمه ثلاثة طلبات سابقة لوزير الكهرباء بينها الاعفاء من مهامه كمتحدث للوزارة.

وقال موسى في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، :"قدمت ثلاثة طلبات لوزير الكهرباء أحدهم الاعفاء من المتحدث وآخر النقل إلى دائرة أخرى والطلب الثالث الاستقالة من الوظيفة".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أعلن بوقت سابق اليوم الخميس، عن تقديم طلب لاعفائه من منصبه كمتحدث للوزارة.

وعزا موسى في تصريح متلفز، قراره الخاص بالاعفاء الى عدم تلقيه "تقديراً او ما يستحقه" معربا، عن "أمله بأن يقبل وزير الكهرباء ورئيس مجلس الوزراء طلب الاعفاء".