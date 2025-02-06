الليلة.. سماء كوردستان ممطرة والثلوج مستمرة على الجبال

2025-02-06 22:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتهيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، إلى أن أمطارا غزيرة ستشهدهامدن الإقليم، فضلا عن استمرار تساقط الثلوج في المناطق الجبلية، خلال هذه الليلة.

وقالت الهيئةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات الجوية،تشير إلى أن سماء الإقليم ستشهد هطول أمطار غزيرة، تتحول في بعض الأوقات إلى أمطارمتوسطة ومتقطعة في معظم المناطق".

وأضافت أنه "من المتوقع أن يكون معدل هطولالأمطار في المناطق الوسطى أقل نسبيًا مقارنة ببقية المناطق"، مبينة: "كماسيستمر تساقط الثلوج في المناطق الجبلية، مع احتمالية تشكل الضباب الكثيف في بعضالمناطق الجبلية والشرقية من الإقليم".

وتابعت أن"كميات الأمطار الهاطلة خلال الـ 12 ساعةالماضية في بعض المناطق، توزعت كالتالي: أربيل: 8.2 ملم، شەمامک: 8.0 ملم، خبات:10.4 ملم، پیرمام: 5.2 ملم، السليمانية: 41.1 ملم، جمجمال: 15.5 ملم، دهوك: 12.6ملم، زاخو: 8.7 ملم، عقرة: 17.8 ملم، العمادية: 10.2 ملم، بامرني: 11.2 ملم، مانكيش: 10.8 ملم، بارزان: 7.8 ملم، بازیان: 42.4ملم، دربنديخان: 22.2 ملم، حاج عمران: 3.6 ملم، حلبجة: 12.8 ملم، هلشو: 17.6 ملم، كلار:29.6 ملم، كركوك: 7.6 ملم، طوز خورماتو: 10.4 ملم وخانقين: 25.4 ملم".