المتحدث باسم وزارة الكهرباء: جزء من أزمة الطاقة سياسي وقدمت استقالتي من المنصب

بغداد/ المدى متابعة/ المدىقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، اليوم الخميس، إن جزءاً من أزمة الكهرباء في العراق "سببه سياسي"، فيما أعلن تقديمه استقالة من الوظيفة إلى وزير الكهرباء.وذكر موسى في لقاء متلّفز تابعته (المدى)، أن "الحكومة العراقية تعمل على تنويع مصادر الطاقة، وتريد المحافظة على ما قيمته 6 مليارات دولار، قيمة الغاز […]

