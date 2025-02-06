2025-02-06 23:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، (6 شباط 2025)، طقساً متقلباً في العراق غداً الجمعة وستشهد البلاد 4 فصول في يوم واحد.

وذكر ملخص لحالة الطقس بحسب بيان نشرته الأنواء الجوية، وتلقته "بغداد اليوم"، ان البلاد ستشهد غداً "زخات أمطار مع فرص للغزارة والحالوب في مدن شمال البلاد وثلوج على المرتفعات الجبلية، ورياح ساخنة أحياناً مع موجات من الضباب صباحا تشمل نينوى والسليمانية وأربيل ودهوك وهطول ثلجي على المرتفعات الجبلية مع فرص للأمطار متجمدة في نينوى وكركوك ليلاً".

ونوهت الى "أمطار متفرقة في مدن وسط وغرب البلاد ورياح متقلبة أحيانًا مع غبار خفيف ومدن غرب البلاد تتعرض لموجة غبار متوسط الشدة بلا مصاحب لرياح شمالية غربية معتدلة الشدة وغيوم وأجواء مغيرة في مدن الجنوب ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة".

وتوقعت الأنواء الجوية ان تكون أجواء غد الجمعة "باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً بتأثير كتلة هوائية شبه قطبية تستغرق عدة أيام".







