محافظ صلاح الدين: "جهات متنفذة" تستولي على أراضي المواطنين

2025-02-07 00:50:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد محافظ صلاح الدين بدر الفحل، يومالخميس، عن تخصيص 60 مليار دينار لإنشاء جسر "الزركة"، فيما اتهم"جهات متنفذة" بالاستيلاء على أراضي المواطنين ومنعهم من العودة إلىمناطقهم.

وقال الفحل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"جهود إعادة إطلاق المشاريع المتوقفة منذ عام 2014 وحتى 2017 مستمرة، وأنوزارة التخطيط استكملت مراجعة هذه المشاريع التي وصلت نسب إنجازها إلى 50%و80%".

وأضاف أن "هناك مشاريع حيوية في قضاءالطوز وآمرلي وسليمان بيك ضمن خطة الاستقرار لعام 2024، إلى جانب إدراج مشاريعجديدة في خطة عام 2025 التي ستركز على تعزيز البنى التحتية وتطوير الخدماتالأساسية".

وأشار المحافظ إلى "تخصيص مبلغ 60 ملياردينار من موازنة صندوق الإعمار لمشروع جسر الزرگة، الذي يُعد رابطًا استراتيجيًابين قضاء تكريت والمناطق الأخرى"، مؤكدا أن "هذا المشروع يمثل خطوة مهمةلدعم حركة النقل والتنمية في المحافظة".

كما دعا المحافظ إلى "تكثيف المتابعةالميدانية لضمان تنفيذ المشاريع المتلكئة"، مشددا على "أهمية التنسيق معالحكومة الاتحادية لتوفير التمويل اللازم وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذالمشاريع".

وتابع أن "هناك تحديات تواجه إعادة إعمارالمناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، منها أن حجم التمويل الحالي لا يتناسب معالأضرار التي لحقت بالبنى التحتية"، داعيا الحكومة المركزية إلى "زيادةالدعم المالي وتوجيه الجهود نحو إعادة تأهيل القرى المتضررة".

وأعرب الفحل عن "استغرابه الشديد مناستمرار الاستيلاء على أراضي المواطنين ومنعهم من العودة إلى مناطقهم من قبل جهاتمتنفذة"، مشددا على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل منيعرقل جهود إعادة الاستقرار والعدالة الاجتماعية".