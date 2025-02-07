الأحوال المدنية تبعد 33 مخالفا لقانون الإقامة عبر مطار بغداد

2025-02-07 01:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ، إبعاد 33 مخالفا لقانون الإقامة العراقي عبر مطار بغداد الدولي.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية واشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، ابعدت كوادر مديرية شؤون الإقامة (33) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي، عبر مطار بغداد الدولي، بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة لكل من يخالف الانظمة كما حثت المواطنين الى تقديم المعلومة والابلاغ عن اي حالة مخالفة لشروط الاقامة وعدم ايوائهم خدمة لامن البلاد".