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برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة ويبلغ نصف نهائي كأس الملك

برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة ويبلغ نصف نهائي كأس الملك
برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة ويبلغ نصف نهائي كأس الملك
2025-02-07 01:50:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
اكتسح برشلونة مستضيفه فالنسيا بنتيجة (5-0) في المباراة التي جرت مساء الخميس على ملعب ميستايا ضمن مباريات الربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.
وسجل أهداف برشلونة فيران توريس في الدقائق (3 ، 17، 30) و فيرمين لوبيز في الدقيقة (23) ولامين يامال في الدقيقة (59).
وبهذا الفوز تأهل برشلونة إلى الدور النصف النهائي من البطولة إلى جانب ريال مدريد و أتلتيكو مدريد و ريال سوسييداد، حيث ستجرى القرعة يوم الأربعاء المقبل.




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