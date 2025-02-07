برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة ويبلغ نصف نهائي كأس الملك

2025-02-07 01:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واعاكتسح برشلونة مستضيفه فالنسيا بنتيجة (5-0) في المباراة التي جرت مساء الخميس على ملعب ميستايا ضمن مباريات الربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.وسجل أهداف برشلونة فيران توريس في الدقائق (3 ، 17، 30) و فيرمين لوبيز في الدقيقة (23) ولامين يامال في الدقيقة (59).وبهذا الفوز تأهل برشلونة إلى الدور النصف النهائي من البطولة إلى جانب ريال مدريد و أتلتيكو مدريد و ريال سوسييداد، حيث ستجرى القرعة يوم الأربعاء المقبل.