فخري كريم يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي والوفد المرافق له

2025-02-07 02:26:19 - المصدر: جريدة المدى

اربيل / المدىاستقبل الاستاذ فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون في منزله باربيل، الخميس (6 شباط 2025)، السيد ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الاوسط ودول افريقيا، وكيل وزارة الخارجية الروسية الذي يزور العراق واقليم كردستان على رأس وفد دبلوماسي رفيع.ورافق السيد ميخائيل بوغدانوف، سعادة السفير ماكسيم ماكسيموف نائب اول لرئيس […]

