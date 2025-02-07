2025-02-07 08:40:03 - المصدر: واع

متابعة- واعنجح نادي مونتيري المكسيكي، في الحصول على توقيع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، أسطورة ريال مدريد.وأعلن النادي المكسيكي، مساء الخميس، تعاقده مع راموس، في صفقة انتقال حر، ليعيده إلى الملاعب، بعد غياب طويل.وفشل لاعب إشبيلية السابق، في إيجاد ناد له، منذ رحيله عن صفوف إشبيلية خلال الصيف الماضي.وجاءت صفقة صاحب 38 عاما، في ظل رغبة مونتيري في تعزيز صفوفه بمدافع جديد، عقب تعرض لاعبه كارلوس سالسيدو لإصابة في الرباط الصليبي للركبة.ومن المتوقع ظهور راموس مع مونتيري في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام الصيف القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.المصدر: كورة