وزير الثقافة: الفن العراقي النسوي له مكانة مرموقة في الفن التشكيلي

2025-02-07 08:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، اليوم الجمعة، أن الفن العراقي النسوي له مكانة مرموقة في الفن التشكيلي.

وقال البدراني خلال حضوره معرض الفن التشكيلي العراقي على هامش فعاليات الأسبوع الثقافي العراقي الذي تحتضنه دولة قطر ضمن أسابيعها الثقافية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "قد شاهدنا اليوم مجموعةً متميزة من اللوحات التشكيلية لفنانات عراقيات قدمن أعمالهن بأساليب فنية مختلفة تمثل تأريخ الفن العراقي بمراحله المختلفة".

وأضاف: "الرسالة المهمة التي يأتي بها هذا المعرض وهي التعريف بالفن العراقي النسوي الذي لطالما أخذ مكانة مرموقة في الفن التشكيلي، وجاء اليوم بمثابة تكريم للفنانة العراقية ذات التأريخ الفني العريق".

بدورها، قالت الفنانة هيام الموسوي: "لقد جاءتنا دعوة كريمة من وزير الثقافة والسياحة والآثار للمشاركة بمعرض فني تشكيلي ضمن الأسابيع الثقافية القطرية، وتضمن المعرض الذي يعتمد على التعاون بين موقع تشكيليات عراقيات ومؤسسة (أشنونا) للفنون، أربعين لوحة تشكيلية بواقع مشاركة خمسة وثمانين فنانة، شملت مختلف المدارس عن تأريخ العراق والتجريد والطبيعة والمدارس التكعيبية التي عكست واقع الفن التشكيلي وإبداعه في العراق".