بمشاركة عراقية فاعلة.. اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب

2025-02-07 09:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادياختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة عدد من دور النشر العراقية.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دار المأمون للترجمة والنشر تصدرت لائحة الكتب الأكثر مبيعاً بعد أن شاركت الدار بـ300 عنوان"، لافتاً الى أنه "من أهم العناوين وأحدث الإصدارات التي شاركت بها الدار في جناحها الذي مثّل وزارة الثقافة والسياحة والآثار هي (اعترافات لص كتب تائب)، (مرافعة غاليليو)، (عروش بابل ونينوى)، (بابل الحضارة والمدينة والبرج)".وأضاف أن "جناح الدار شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً مع حضور العديد من الشخصيات الثقافية والرسمية ممن عبروا عن إعجابهم بالعناوين المشاركة في الجناح".وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن اختتام المعرض الذي نظمته تحت شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وبمشاركة أكثر من 1345 دار نشر من 80 دولة.