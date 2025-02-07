سفير العراق بواشنطن يستعرض نهج الحكومة في تخفيف حدة الأزمات الإقليمية

2025-02-07 09:50:02 - المصدر: واع

واشنطن – واعاستعرض السفير العراقي في واشنطن نزار الخير الله لمسؤولين أمريكيين نهج الحكومة في تخفيف حدة الأزمات الإقليمية.وذكرت سفارة العراق في واشنطن في مدونة على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة، أن "السفير الخير الله التقى عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، النائب مايك لولر، الذي يشغل عضوية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ورئاسة اللجنة الفرعية المعنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض نهج الحكومة العراقية في التخفيف من حدة الأزمات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".وأضافت أن "الجانبين ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة".وأشارت الى أن "السفير التقى أيضاً بالنائب دارين لحود (عن الحزب الجمهوري - ولاية إلينوي) لبحث العلاقات بين العراق والولايات المتحدة".وجدد الجانبان التأكيد على الشراكة الاستراتيجية في مجال مكافحة الارهاب والجهود المبذولة لهزيمة داعش، إضافة الى التعاون في تحقيق الاستقرار الإقليمي، كما تناولت المباحثات سبل توسيع الروابط الاقتصادية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والزراعة والري".وأكد السفير مجدداً "حرص العراق على تشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في القطاعات الحيوية، ووجه دعوة الى النائب لحود وزملائه من أعضاء الكونغرس لزيارة العراق والتواصل مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص".وأضافت السفارة أن "الخير الله التقى كذلك، بالنائب الديمقراطي النائب جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، لبحث الصراعات الجارية في الشرق الأوسط والسياسات التي تنتهجها الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، باعتبارها خطوة أساسية نحو تعزيز التعاون الإقليمي".وتابعت أن "السفير العراقي التقى أيضاً النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا شيلا تشيرفيلوس ماكورميك ، لبحث العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، والشراكة الاستراتيجية في الحملة ضد داعش، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الإقليمي".وأكد الجانبان على "أهمية استمرار الحوار لضمان تحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل".وشدد الخير الله على "التزام العراق بتعزيز التعاون الثنائي، ووجه دعوة إلى النائبة لزيارة العراق والمشاركة في الفعاليات السياسية والثقافية التي تنظمها السفارة".







