تراجع توريد الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي

2025-02-07 09:50:02 - المصدر: واع

متابع - واع

تفيد معطيات هيئة الإحصاء الأمريكية بأن الولايات المتحدة خفضت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة الربع في العام الماضي لتسجل أدنى مستوى لها خلال ثلاث سنوات.

ووفقا للبيانات المتوفرة، بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024 الماضي حوالي 12.73 مليار دولار، بانخفاض 26% عن العام السابق. وانخفض الحجم المصدر إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021.

وكانت هولندا أكبر المستوردين للغاز الطبيعي المسال الأمريكي في الاتحاد الأوروبي بنهاية العام - 3.24 مليار دولار، على الرغم من انخفاض الإمدادات على مدار العام بنسبة 26.3٪، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021.

وفي المرتبة الثانية جاءت فرنسا، التي استوردت أيضا الحد الأدنى من الغاز الأمريكي المسال منذ عام 2021 بواقع 2.24 مليار دولار (-41%).

وشملت قائمة الدول الخمس الأولى كذلك، ألمانيا - 1.91 مليار دولار (+ 1.2٪)، وإسبانيا - 1.37 مليار دولار (-41٪)، وإيطاليا - 1.15 مليار دولار (-28٪).

في الوقت نفسه، وصلت مشتريات ألمانيا من الغاز المسال إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2021، وخفضتها إسبانيا إلى الحد الأدنى منذ عام 2020، وإيطاليا إلى الحد الأدنى في غضون عامين.

وشملت قائمة الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي استوردت الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بولندا (891.1 مليون دولار)، واليونان (536.6 مليون دولار)، والبرتغال (375.2 مليون دولار)، وكرواتيا (375.2 مليون دولار)، وليتوانيا (252.9 مليون دولار)، وبلجيكا (245.4 مليون دولار)، وفنلندا (114.2 مليون دولار)، ومالطا (33.7 مليون دولار).

واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 44% من إجمالي حجم مبيعات الغاز الطبيعي المسال التي صدرتها الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، قامت الولايات المتحدة أيضا بتزويد الاتحاد الأوروبي بأنواع أخرى من الغاز المسال: البروبان بقيمة 3.13 مليار دولار (-0.3٪)، والبوتان بقيمة 276.7 مليون دولار (-3.5٪)، بالإضافة إلى الإيثان (11.1 مليون دولار)، والإيثيلين والبروبيلين والبوتيلين والبوتادين (9 ملايين دولار).

المصدر: وكالات