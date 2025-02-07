بعد تأهل برشلونة والريال.. تعرف على موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2025-02-07 09:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكمل نادي برشلونة عقد الأندية الأربعة المتأهلة لنصف نهائي ملكإسبانيا بعدما دكّ شباك مضيفه فالنسيا أمس الخميس (5 ـ0) في آخر مباريات ربعالنهائي.

وانضمّ الفريق الكتالوني إلى كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريالسوسيداد التي حجزت بدورها مقاعدها في المربع الذهبي فيما سيتم التعرف على طرفي كلمباراة من مواجهتي نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وتقام قرعة نصف النهائي يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير الجاري انطلاقا منالساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مواجهتا الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا بنظام مباراتين ذهاباوإيابـا، وتدور مباراتا الذهاب بين 25 و27 شباط/ فبراير الجاري في حين تجرىمواجهتا الإياب الحاسمتين بين 1 و3 من الشهر المقبل.