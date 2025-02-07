2025-02-07 10:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في إحدى زوايا كركوك، يجلس الحاج أبو يحيى نجم الدين جلال، الرجلالذي تجاوز 70 عاما من عمره، وسط كومة من الأجهزة الكهربائية التي تنتظر أن تعودللحياة بين يديه، لا يعترف بالمستحيل، فبلمسة مهارته و"فرّة درنفيس"،يستطيع إصلاح كل شيء، من أصغر جهاز منزلي إلى دبابات ومروحيات أصابها العطل.

منذ ساعات الصباح الأولى، يعمل بصبر وحرفية، متنقلاً بين الأجهزة، مفككاًومصلحاً، في ورشته التي تعج بقطع الغيار التي جمعها على مدى عقود.

لقّبه أهل كركوك بـ "هيتاشي الياباني العراقي"، تقديراً لمهارتهالفريدة التي جعلته المرجع الأول في عالم التصليح، حيث لا يغادر جهاز ورشته إلاوقد استعاد حياته من جديد.

"نمبر ون"في العراق

يجلس الحاج أبو يحيى على أريكته وسط الأجهزة الكهربائية التي يعمل علىإصلاحها، ولا تفوته صغيرة أو كبيرة إلا ويجد لها حلاً.

تقاسيم وجهه تشير إلى سنوات من الخبرة والعمر الذي يمتزج بين سنوات العملالشاق وحرفة التصليح، حيث ينتقل بين جهاز وآخر، يبحث عن العلل، ويفحص ويدقق، ثميحدد نوع العطل في أي جهاز يمر تحت يديه التي تُعيد الحياة إلى الأجهزة الكهربائيةوكل ما له علاقة بالكهرباء.

ويقول أبو يحيى، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل عبادة، والرزق على الله، وعلىالإنسان أن يسعى لتوفير لقمة العيش الحلال، فمنذ عام 1990 بدأت العمل في إصلاحالأجهزة الكهربائية، وأي شيء له علاقة بالكهرباء أجد طريقة لإصلاحه، لا شيءمستحيل، فأنا أمتلك قطع غيار لكل شيء، من البرغي إلى المحركات الكهربائية، حسب نوعالجهاز الذي يصيبه العطل".

ويشير إلى أن "الأجهزة اليابانية، وخاصة (هيتاشي وشارب)، كانت ذات قوةومتانة، وأنا أعرف كيف أصلح هذه الأنواع وغيرها، ما أمتلكه من مواد احتياطيةللأجهزة الكهربائية يجعلني صاحب أكبر ورشة مواد احتياطية في العراق، عندما يصلنيالجهاز المعطل، أضعه على الطاولة وأبدأ بتفكيكه باستخدام الدرنفيس (المفكالحديدي)، وبعد التفكيك أفحص الجزء المعطل وأقوم بإصلاحه، ثم يصبح الجهاز جاهزاًللعمل وأعيد له الحياة".

من البرغي إلى محطة كهرباء

ويتابع أبو يحيى، قائلاً "أمتلك جميع أجزاء الأجهزة الكهربائية، منأصغر برغي (قطعة معدنية تستخدم في ربط الأجهزة الكهربائية) إلى محطات كهربائيةصغيرة"، مستطرداً القول "أستقبل الأجهزة من أصحابها، وأعرض عليهمالمشكلة، وبعد التصليح يتسلمونها بسعر يُحدد حسب نوع العطل وتتراوح أسعار التصليحبين 5 آلاف إلى 25 ألف دينار عراقي، أما العوائل الفقيرة فلا آخذ منها أجورالتصليح".

وعن أزمة الكهرباء وتأثيرها على عمله، يقول، إن "تردي واقع التجهيزالكهربائي جعل الكثيرين يعتمدون على أنفسهم، أنا أعتمد على محطة كهربائية صغيرةتتكون من بطارية وعاكسة كهربائية، توفر لي طاقة بديلة عن الكهرباء تصل إلى ثلاثساعات، وهي فترة كافية لإصلاح عدة أجهزة عاطلة".

الشباب غارقون في "البوبجي"

ليس بعيداً عنه، يجلس ابنه يحيى في الورشة ممسكاً بهاتفه المحمول، ويقولوالده، إن "يحيى ذكي وتعلم المهنة بسرعة، لكنه مشغول بمعارك (البوبجي)،والألعاب الإلكترونية"، مبيناً أن "تصليح وصيانة الأجهزة الكهربائية منأبرز الخدمات التقنية التي نقدمها، وهو يعرف كيف يصلح الأجهزة، لكنه مشغولبالتكنولوجيا الحديثة".

ويضيف أن "خدمة تصليح وصيانة الأجهزة الكهربائية هي واحدة من العملياتالمهمة لإعادة تشغيل الأجهزة بعد معالجة الأعطال التي تحدث نتيجة الاستهلاكالمفرط، خاصة داخل المؤسسات".

خدمة ممتازة

في المقابل، يقول محمد عباس، وهو أحد زبائن الحاج "أبو يحيى"،لوكالة شفق نيوز، إن "الحاج (أبو يحيى) يعتبر (نمبر ون) في العراق من حيثالمواد التي يجمعها وكذلك في التصليح. أي جهاز عاطل، مهما كان نوعه، يستطيعإصلاحه، ببساطة أنه (هيتاشي) العراق، مصلّح مميز، والأفضل في كركوك".

ويشير إلى أن "الحاج (أبو يحيى) يُطلق عليه لقب (هيتاشي) اليابانيلأنه يعمل بمهارة عالية، والاسم مشتق من شركة يابانية معروفة بالجودة والدقةوالمتانة".

وأوضح أن "هذا الاسم يطابق الفعل، فهو عند إصلاح أي جهاز، يقومباستبدال القطعة المعطلة بأخرى مطابقة من مخزونه الهائل من القطع الاحتياطية،والذي يتوفر لديه في متجره بشارع الأوقاف القديم، بجانب مبنى محكمةاستئناف كركوك القديمة".