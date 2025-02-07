2025-02-07 10:40:06 - المصدر: واع

البصرة - واع - محمد ناصرأعلنت الشركة العامة للموانئ، اليوم الجمعة، عن البدء بعمليات التعويم والسحب والتنصيب لأجزاء النفق المغمور، فيما بينت أن العمل بتعويم النفق قسم لثلاث مراحل لزيادة الدقة وتقليل الأخطاء.وقال معاون مدير المشروع حيدر سالم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "عمليات التعويم والسحب والتنصيب لأجزاء النفق المغمور تعد واحدة من العمليات الهندسية المعقدة، وأن العمل قسم لثلاث مراحل من اجل زيادة دقة العمل والتقليل من الأخطاء"، لافتاً إلى أن "الأعمال تنفذ من قبل إحدى الشركات الهولندية المتخصصة".وأوضح أن "آلية عمل مرحلة من مراحل التعويم تتمثل بتفريغ خزانات التوازن الموجودة في كل قطعة من القطع العشرة مما يسمح للقطع بالطفو، ثم تبدأ عملية السحب باستخدام منظومات خاصة لهذه العملية تعمل على معادلة الأوزان لتجنب اي حركة مفاجئة".وبين سالم أنه "بعد إفراغها تسحب كل قطعة إلى نقطة الإرساء المؤقت، وفي هذه النقطة ستعد كافة المتطلبات اللوجستية الخاصة بنصب القطعة في موقعها النهائي، ومن هذه المتطلبات (الأكسس شفت) وبرج المساحة الذي يستخدم لتحديد إحداثيات الموقع المخصص لكل قطعة، بالإضافة إلى الأذرع الهيدروليكية وأنظمة (الجي بي إس)"، مشيراً إلى أن "العملية تنتهي بغمر هذه القطعة في موقعها المحدد وربطها بباقي قطع النفق".من جهته أكد ممثل الشركة الاستشارية الإيطالية علي حميد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "المباشرة بعمليات الطفو والسحب والتنصيب بدأت عقب الانتهاء من عمليات فحص القطع الكونكريتية داخل حوض التصنيع، وأن لكل قطعة كونكريتية هناك أربعة خزانات للتوازن مملوءة بالماء سيتم تفريغها بشكل تدريجي لتعمل في النهاية على طفو القطعة"، مضيفاً: "ومن ثم تبدأ عمليات السحب باستخدام كيبلات وونجات مخصصة لهذه العملية، حتى الوصول إلى منطقة الربط لجميع القطع العشرة في مكانها المخصص داخل القناة".