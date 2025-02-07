طقس العراق.. أمطار رعدية وتشكل للضباب وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

2025-02-07 10:40:06 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتشكلاً للضباب وارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة.وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية مع تساقط الثلوج في المنطقة الشمالية، وفرصة لتساقط الثلوج في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى ويكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الجنوبية"، لافتة إلى "تشكل الضباب صباحا في المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجياً، وتكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرؤية (6-8)كم وفي المطر والثلوج (3-5)كم وفي الضباب (2-4)كموأضافت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت في بغداد وديالى 14، الانبار وأربيل ونينوى 13، ذي قار 18، ميسان 17، السليمانية 10، كركوك ودهوك وصلاح الدين 12، كربلاء المقدسة وواسط وبابل 15، النجف الأشرف والديوانية والمثنى 16، البصرة 19"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً الى غائم جزئي ويتشكل الضباب صباحا في المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية (6-8)كم وفي الضباب (2-4)كم".وبينت أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الشماليةً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم في جميع مناطق البلاد، ومدى الرؤية (8-10)كم، فيما سيكون الطقس في يوم الثلاثاء المقبل صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية (8-10)كم".