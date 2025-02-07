العراق بصدد تنفيذ مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار في العام 2025

2025-02-07 10:41:58 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال محمد النجار مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، إن الصندوق يقوم بدور المحفز لمشاريع استثمارية مخططة تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار. وقال النجار خلال مقابلة مع قناة الشرق، على هامش زيارة وفد تجاري فرنسي يضم ممثلي 30 شركة التقى عدداً من الجهات الحكومية في العراق، إنه يتوقع من هذه الزيارة مشاريع يصل حجم استثماراتها إلى 4 مليارات دولار في مجالات مختلفة غير مطروقة استثمارياً ويتميز بها الجانب الفرنسي، منها إدارة القطاعات الصحية والبيئية والنقل العام، وكذلك في مجال الزراعة الذكية. يعمل الصندوق الذي تأسس سنة 2023 على توفير بيئة استثمارية وحاضنة ملائمة للقطاع الخاص. وبهذا الصدد يقول النجار إن مهمة الصندوق تحفيز القطاع الخاص العراقي والأجنبي لإقامة المشاريع بالبلاد، منوّهاً أنه يرى اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين ويأمل في أن يحقق أمراً مماثلاً على المستوى الخارجي. وأشار إلى أن صندوق العراق للتنمية أطلق قبل بضعة أشهر مبادرة تحت اسم حضارة تستهدف تأسيس شركة استثمارية بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين العراقيين والأجانب لإنشاء منتجعات سياحية في المناطق الأثرية بالعراق، مشيراً إلى أن بلاده تملك نحو 12500 موقع مسجل لدى اليونيسكو لم تُستغل بعد. وتوقع النجار، مساهمة الصندوق في جذب تدفقات بقيمة مليار دولار للقطاع السياحي في العراق هذا العام، مشيراً إلى أن القطاع يملك إمكانات ضخمة، لكن تحتاج إلى مليارات لتفعيلها. في إطار مساعيه لتنويع الاقتصاد عبر الاعتماد على القطاعات غير النفطية، يخطط العراق حالياً لتنفيذ 21 مشروعاً سياحياً، لمواكبة اختيار المنظمة العربية للسياحة بغداد كعاصمة للسياحة العربية لعام 2025. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام