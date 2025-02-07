نقيب الفنانين في نينوى: إقامة المهرجانات الفنية في المحافظة مهم جدا لإيصال صوت الموصل

2025-02-07 10:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد نقيب الفنانين في نينوى تحسين الحداد، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، أن إقامة المهرجانات الفنية في المحافظة مهم جدا، لإيصال صوت الموصل إلى خارج المدينة، وخارج العراق.

وقال الحداد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه المهرجانات تحمل شقين، إيجابي، كونها رسالة بأن نينوى مستقرة أمنيا، وفيها حركة ونشاطات ثقافية".

وأضاف أن "الشق السلبي، هو أنه يفترض بدلاً من إقامة المهرجانات، يجب أن نعمر المسارح وقصور الثقافة والقاعات الفنية المدمرة، كون نينوى تفتقر إلى المسارح، بعد أن كانت تضم 4 مسارح سابقا".

وأشار إلى أن "الجهات الحكومية المختصة وعدتنا بتخصيص أرض، مساحتها 5 دونم، فيها مسارح وقاعات ثقافية ودور سينما، لغرض تنشيط الحياة الثقافية في المدينة".

وبين أن "أغلب النشاطات الثقافية التي يقوم بها الممثلون، تقام بشكل وجهد شخصي، ويحتاج الفنان الموصلي إلى دعم كبير".

وتشهد مدينة الموصل توافد العشرات من الفنانين العراقيين والعرب، لغرض المشاركة في مهرجان الأفلام في المدينة.