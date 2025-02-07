النفط يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي

2025-02-07 11:09:04 - المصدر: ايشان

شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بضغط من تجدد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين وتهديداته برفع الرسوم الجمركية على دول أخرى. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 74.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0150 بتوقيت غرينتش، وتتجه […]

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