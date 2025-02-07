من البصرة إلى بابل.. إنقاذ شاب وفتاة من الموت في محاولتي انتحار خلال ساعات

2025-02-07 11:16:41 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظتا البصرة وبابل محاولتي انتحار فاشلتين خلال الـ 24ساعة الماضية، حيث تمكنت الجهات المعنية من إنقاذ شخصين في اللحظات الأخيرة.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت،فجر اليوم الجمعة، من إحباط محاولة انتحار شاب ألقى بنفسه من أعلى الجسر الإيطالي،في ثاني حادثة من نوعها خلال أسبوع".

وأضاف المصدر، أن "الحادثة الأولى تعود إلى فتاة حاولت الانتحار قبلأيام في الموقع ذاته، لكن تم إنقاذها في الوقت المناسب".

فيما أبلغ مصدر أمني آخر وكالة شفق نيوز، أن "طالباً في الصف الخامسالعلمي أقدم، مساء أمس الخميس، على محاولة انتحار من أعلى بناية إعدادية السجادللبنين في قضاء المسيب، بعد رسوبه في ثماني مواد دراسية".

وأشار المصدر، إلى أن "الكادر التدريسي تدخل بسرعة وتمكن من إنقاذالطالب في اللحظات الأخيرة، فيما تعرض أحد الأساتذة لإصابات طفيفة أثناء عمليةالإنقاذ".