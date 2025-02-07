2025-02-07 12:00:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى هطول أمطار رعدية وتشكل للضباب وارتفاع طفيف في درجات الحرارة. وذكرت الهيئة في بيان، أن “غداً السبت سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية مع تساقط الثلوج في المنطقة الشمالية، […]

ظهرت المقالة طقس العراق: أمطار في بعض المناطق وضباب يتشكل صباحا أولاً على ايشان.



