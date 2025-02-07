الاستخبارات التركية تحيد قياديا في “بي كي كي” شمال العراق
2025-02-07 12:00:06 - المصدر: راي اليوم
أنقرة / الأناضول
حيدت الاستخبارات التركية مراد كالاش، أحد قياديي تنظيم “بي كي كي/ كي جي كي” ، شمال العراق.
وأفادت مصادر أمنية للأناضول، الجمعة، أن تحييد “كالاش” الملقب بـ “برهودان هارون”، جاء إثر عملية نفذتها الاستخبارات التركية في منطقة هاكورك شمال العراق.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن “كالاش” كان أحد المتورطين في هجوم صاروخي على مدرعة للأمن التركي خلال الأحداث التي شهدها قضاء “سيلوبي” بولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا، عام 2016.… [+]