القبض على عصابة سرقت 125 مليون دينار ومقتنيات ثمينة من احد المنازل بشارع فلسطين ببغداد

2025-02-07 12:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، الاطاحة بعصابة استولت على 125 مليون دينار ومقتنيات ثمينة من داخل أحد المنازل في شارع فلسطين.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها أطاحت بعصابة نفذت سرقة جريئة داخل أحد المنازل السكنية في منطقة شارع فلسطين، حيث استولت على أكثر من (125) مليون دينار ومقتنيات ثمينة".

وبينت ان "العملية تمت بعد تلقي إبلاغ حول الحادث حيث شكلت فريق عمل متخصصاً لتعقب الجناة، وبعد جهود أمنية مكثفة نجح الفريق في كشف هوية السارقين والقبض عليهم".

واكدت المديرية انه "ومن خلال التحقيق، اعترف أفراد العصابة بتنفيذ الجريمة، وتم تصديق أقوالهم قضائياً"، مؤكدة ان "قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات، ليواجهوا العقاب العادل على فعلتهم".