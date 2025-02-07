نظام التراخيص الآسيوي الخاص بالمسابقات القارية

2025-02-07 12:50:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت دائرة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم فتح نظام التراخيص الآسيوي الخاص بالاتحاد القاري تمهيداً للمشاركة في استحقاقات الموسم المقبل (2025-2026).ونقل بيان للمكتب الإعلامي لدوري النجوم تابعته وكالة الأنباء العراقية ( واع) عن مدير دائرة التراخيص عمار عبد الرحمن قوله إن "الأندية التي قدمت طلباً للحصول على الرخصة الآسيوية مطالبة بإكمال رفع الملفات بأسرع وقت ممكن من أجل العمل على مراجعتها وتدقيقها من قبل دائرة التراخيص".وأشار عبد الرحمن إلى أن "الأيام الأولى لفتح النظام الآسيوي شهدت تقديم عدد كبير من قبل أنديتنا المحلية للحصول على الرخصة القارية".