"دانة غاز" تعمل على زيادة 250 مقمق من الإنتاج بإقليم كوردستان

2025-02-07 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة "دانة غاز" الاماراتية، يوم الجمعة، أنها استأنفت أعمال تطوير مشروع "كورمور 250" والذي يستهدف زيادة في إنتاج الحقل بالعام 2026.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه "تمّ استئناف أعمال تطوير المشروع بالكامل خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، مع تحديد الربع الثاني من العام 2026 كموعد مستهدف لبدء إنتاج الغاز من هذا المشروع".

وأضاف البيان، أن "(كورمور 250) سيضيف عقب اكتماله وتشغيله 250 مليون قدم مكعب لإجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة (كورمور)، مما سيعمل على تعزيز التدفقات النفطية للشركة وادائها المالي بشكل ملحوظ".

وتزود مرافق مشروع "كورمور" أربع محطات لإنتاج الكهرباء بـ500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً ما يسهم في إنتاج نحو 2،800 ميغاواط من الكهرباء، بما يشكل 75% من إجمالي توليد الطاقة في اقليم كوردستان.