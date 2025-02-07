الذهب يتجه لتسجيل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي

2025-02-07 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، قرب مستوياتها التاريخية المرتفعة فيما اتجهت لتسجيل سادس مكسب أسبوعي على التوالي بعدما عززت المخاوف من حرب تجارية الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2859.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 04:38 بتوقيت بغداد حيث زاد بأكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، فيما وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2882.16 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2884.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.24 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 987.38 دولار واستقر البلاديوم عند 978.63 دولار، وسجل كل من الفضة والبلاتين ارتفاعا هذا الأسبوع، فيما يتجه البلاديوم لتسجيل خسارة أسبوعية.



المصدر: وكالات





