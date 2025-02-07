2025-02-07 13:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الجمعة، تسويق نحو 500.000 دجاجةللأسواق المحلية خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقال مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية في المديرية، حيدر البطاط، لوكالةشفق نيوز، إن "الكميات المسوقة من فروج اللحم شملت 71,389 دجاجة من الحقولالمجازة، بينما تم تسويق 418,500 دجاجة من الحقول غير المجازة في عموم المحافظة".

وأشار البطاط، إلى أن "هناك تزايداً مستمراً في أعداد الطيور المنتجةفي الفترة الأخيرة، مما يعكس استقرار أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق المحلية".

وأضاف أن "كوادر المديرية مستمرة في متابعة عمل حقول الدواجن وتقديمالإرشادات الضرورية لأصحاب الحقول لتجنب الأمراض وزيادة الإنتاج، بما يسهم في سدحاجة السوق المحلي من المنتج المحلي".