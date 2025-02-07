وفد نيابي يصل إلى خيم اعتصام موظفي إقليم كردستان في السليمانية

2025-02-07 13:55:01 - المصدر: واع

السليمانية – واعوصل عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الجمعة، الى محافظة السليمانية للتضامن مع اعتصام الموظفين لإيجاد حلول لملف رواتبهم المتأخرة .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "نواب من البرلمان الاتحادي وصلوا الى خيم اعتصام موظفي إقليم كردستان للتضامن مع المعتصمين هناك، وايصال رسالة وحدة شعبية وطنية عراقية".وأضاف أن "النواب الذين انضموا الى المعتصمين هم النائب حسين مؤنس، والنائب يوسف الكلابي، والنائب علاء الموسوي، والنائب علي الساعدي، والنائبة ذكرى الرديني، فضلاً عن النائبة سروة عبد الواحد".وأضاف أن "الاعتصامات ستشهد خروج تظاهرة لمساندة المعتصمين المطالبين بالرواتب، والتوطين حصراً على البنوك الاتحادية، وإعادة العمل بقانون الترفيعات".